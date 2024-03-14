الخميس 14 مارس 2024
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توك شو

أحمد الكاس: شقيقى فقد بصره بسبب مرض السكر ووفاته كانت صدمة

أحمد الكاس
أحمد الكاس

تأثر الكابتن أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، عند حديثه عن وفاة شقيقته بعد وفاة والدته، ثم وفاة شقيقه في اليوم التالي والذي أصيب بفقدان البصر بسبب مرض السكر مباشرة قائلا: وفاة شقيقتي الكبرى قسم ظهري لأنها كانت بمثابة أمي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلم ربنا" مع أحمد الخطيب على الراديو 9090،: "هذه المصائب التي جاءت متتابعة كانت اختبارًا وابتلاءً من المولى عز وجل له، وأصعب مافي المواقف دي إن الناس كانت بتعزيني في أختي اكتشفوا إنهم بيعزوني في أخويا".

وتابع: "أبويا وأمي علمونا الحب وزرعوا الحب بيننا وبين بعض، ولغاية دلوقتي مبيعديش أسبوع غير لما بزور أختي الكبيرة أو الصغيرة، ومقلتش غير الحمدلله على كل حاجة حصلتلي".

وقال الكاس: أنا بكلم ربنا طول الوقت وعلاقتي به لا تنقطع وهو معايا في كل لحظة وعمري ما فقدت التواصل معاه".

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