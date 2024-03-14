الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد الكأس لـ"كلم ربنا": شقيقتى وشقيقى توفيا خلال 48 ساعة

أحمد الكاس ببرنامج
أحمد الكاس ببرنامج "كلم ربنا"

قال  الكابتن أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، إن الله هو كل شىء، وأي شخص في الدنيا سواء في الشدة أو الفرح لابد له من مناجاة الله بكلمة "يا رب".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلم ربنا" مع أحمد الخطيب على الراديو 9090،: "في الشدة هنقول يارب هون علينا، وفي الفرح بقول يارب تمم على خير، ربنا معانا في كل وقت وقد يكون في غفلة ولكن لابد من أن نعرف أن كل شىء بيد وفضل الله".
وتابع: "ربنا رب الخير ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، وكل حاجة بتحصلنا بيده، وأمره، حتى الكلام اللي بننطقه بنقوله بفضل الله علينا"، مشددا على أنه يجب التيقن من الاعتقاد بأن الله دائما معنا وثقة في الله بأنه سينجينا.

وعن أصعب موقف عاشه في حياته، تابع: "فقدت والدتي سنة 1990 قبل كأس العالم، وتوفيت وادفنت وأنا مش موجود،  بسبب وجودي مع منتخب مصر، ثم فقدت بعدها شقيقتي الكبيرة وشقيقي في 48 ساعة، ورضيت بقضاء الله".

وأوضح أنه في وفاة والده استطاع فعل أمور كثيرة لم يكن يتخيل أنه يستطيع تحملها، مؤكدا أنه لم يتلفظ سوى بقول واحد وهو "الحمد لله".


 

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