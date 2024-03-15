الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شعبة الدواجن: استقرار الأسعار خلال أسبوعين

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن، رغم انخفاض أسعار الأعلاف.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن عدم وجود سعر ثابت في الأسواق، هو أكبر مشكلة يتم مواجهتها، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود بورصة سلعية للدواجن.

وتابع أن هناك مرضا من ضمن الأمراض الوبائية أصاب الدواجن، علاوة على أن الأمصال لا تقاوم المرض، نتيجة تحور الفيروس، مما سبب زيادة نسبة الدواجن النافقة، إلى 20% وهي نسبة كبيرة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أنه في القريب العاجل سيتم إنتاج لقاح خاص للوباء الذي أصاب الدواجن، مضيفا: “أتمنى في خلال أسبوعين مع استقرار الأوضاع وتوفير الدولار، أن يتم الانتهاء من أزمة الفيروس، وضبط سعر الدواجن”.
 

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