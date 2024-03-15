انقطاع التكنولوجيا عن ماكدونالدز فى المملكة المتحدة وأستراليا واليابان والصين

تعرضت مطاعم ماكدونالدز في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا إلى "انقطاع التكنولوجيا"، حيث نفت سلسلة الوجبات السريعة تعرضها لهجوم للأمن السيبراني.

وتأثرت الخدمات في أستراليا والمملكة المتحدة واليابان والصين، مع وجود تقارير غير مؤكدة عن مشاكل في أماكن أخرى، مع تأثر المطاعم وطلبات الشراء عبر الإنترنت.

وقال متحدث عالمي باسم ماكدونالدز: "نحن على علم بانقطاع التكنولوجيا، ما أثر على مطاعمنا؛ يتم الآن حل المشكلة. نشكر العملاء على صبرهم ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".

وقال المتحدث: "المشكلة لا تتعلق بحدث يتعلق بالأمن السيبراني".

وقال متحدث باسم شركة ماكدونالدز في المملكة المتحدة، إن الانقطاع الذي أثر على المطاعم قد تم حله في المملكة المتحدة وأيرلندا في المملكة المتحدة، أبلغ موقع Downdetector، الذي يشير إلى انقطاع الخدمة في التطبيقات، عن أكثر من 600 انقطاع في التطبيق صباح يوم الجمعة مع ارتفاع حاد في حوالي الساعة 7 صباحًا.

وقال أحد العملاء في أستراليا في منشور عبر منصة "إكس": إنه "من المستحيل شراء أي شيء" عبر السيارة أو عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم ماكدونالدز في أستراليا: إن المشكلة "تؤثر حاليًا على مطاعمنا في جميع أنحاء البلاد".

وكانت المشكلة تضرب اليابان أيضًا، حيث أكد حساب "إكس" التابع لشركة ماكدونالدز في اليابان أن هناك "فشلًا في النظام" يؤثر على المتاجر.

وجاء في ترجمة منشور وسائل التواصل الاجتماعي: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر ونطلب منكم الانتظار لبعض الوقت حتى تتم استعادة الخدمة".

توقفت العديد من منافذ ماكدونالدز في اليابان عن تلقي طلبات العملاء الشخصية والمتنقلة بسبب تعطل النظام، وفقًا لمتحدث باسم ماكدونالدز في اليابان.

لدى ماكدونالدز ما يقرب من 3000 منفذ في البلاد.

وفي الصين، كان الوسم "انهيار ماكدونالدز" خامس أكثر مصطلحات البحث شيوعًا على منصة التواصل الاجتماعي Weibo في البلاد بعد ظهر يوم الجمعة.

تعد شركة ماكدونالدز واحدة من أشهر سلاسل الوجبات السريعة الغربية في الصين، حيث تضم أكثر من 5000 متجر. ومع ذلك، فإن منافسها الرئيسي، كنتاكي فرايد تشيكن، لديه ما يقرب من ضعف هذا الرقم.

ونشرت ماكدونالدز تحديثًا على موقع Weibo يوم الجمعة قائلةً: "إنه تم حل المشكلة". وأضافت: "أحب استعادتك!" لكن العديد من الأشخاص علقوا بأنهم اشتروا بالفعل وجبة كنتاكي بدلًا من ذلك.

وفي هونج كونج، قالت صفحة ماكدونالدز على فيسبوك إن أكشاك الطلب الذاتي والطلبات عبر الهاتف المحمول "لا تعمل" وطلبت من العملاء الطلب من شباك المطعم.

كما كانت هناك تقارير غير مؤكدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاكل في ألمانيا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى تقارير إخبارية عن مشاكل في السويد.