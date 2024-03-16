روسيا: 35% نسبة إقبال الناخبين فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس الجمعة، أن نسبة إقبال الناخبين في عموم روسيا 35 في المائة، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الإخبارية الروسية، عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أنه "قد صوت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين شخص عن بعد، وفي المجمل، يخطط نحو خمسة ملايين للمشاركة في الانتخابات الروسية بهذه الطريقة"، حيث من المقرر أن ينتهي التصويت، الأحد 17 مارس الجاري.



وذكرت الوكالة الروسية، أن المرشح الرئاسي الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال خيار التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت؛ حيث أدلى بوتين بصوته في مكتبه بمقر إقامته بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الروسية الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد).