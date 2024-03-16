سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، اليوم السبت، أن السفينة "أوبن آرمز" أفرغت حمولة المساعدات الإنسانية بالكامل في غزة.

وقالت المنظمة الخيرية في بيان "أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة"، وفقا لفرانس برس.

والسفينة "أوبن آرمز"، هي الأولى التي تصل إلى غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص.

وكانت السفينة شوهدت قبالة شاطئ مدينة غزة، صباح الجمعة. وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس سفينة "أوبن آرمز" التي أبحرت من قبرص يوم الثلاثاء وهي تسحب بارجة تقول الجمعية الخيرية الإسبانية التي تحمل الاسم نفسه إنها محملة بـ 200 طن من الغذاء لسكان غزة المهددين بالمجاعة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب.

تجهيز سفينة جديدة بالمساعدات لغزة

وقالت منظمة وورلد سنترال كيتشن، وهي مؤسسة خيرية أمريكية تعمل مع منظمة أوبن آرمز، إنها تقوم بتجهيز قارب آخر يحمل إمدادات من الفاصوليا واللحوم المعلبة والدقيق والأرز والتمور في ميناء لارنكا القبرصي، لكنها شددت على الحاجة إلى مزيد من الطرق لجلب المساعدات إلى غزة.

وقال خوان كاميلو جيمينيز من المجموعة في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "طموحنا هو أن يكون لدينا طريق سريع للمساعدات إلى غزة".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس في وقت مبكر من اليوم السبت إن 123 شخصا استشهدوا في أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 36 شخصا في غارة على منزل يأوي نازحين في وسط النصيرات.

وأفاد شهود عيان بغارات جوية ومعارك في مدينة خان يونس الرئيسية بجنوب قطاع غزة وكذلك مناطق في الشمال حيث الأوضاع الإنسانية سيئة بشكل خاص.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه وافق على خطة الجيش لعملية في رفح، حيث لجأ معظم سكان قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل أو جدول زمني.

وفي المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى هدنة جديدة وتبادل الأسرى، طرحت حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وتبادل عشرات المحتجزين الإسرائيليين مع سجناء فلسطينيين.

وقال مسئول في الحركة الفلسطينية في تصريحات إعلامية: "إن حماس تريد أن يؤدي ذلك إلى انسحاب [إسرائيلي] كامل من قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار".