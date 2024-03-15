الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: العملية الإسرائيلية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة

رفح
رفح

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن العملية البرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين تعليقا على أنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وذكر دوجاريك، أنه شاهد الأنباء المتعلقة بمصادقة نتنياهو على العملية، قائلا: "هذا أمر مثير للقلق جدا".

وأضاف: "العملية البرية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة وعلى عمليات المساعدات الإنسانية"، معربا عن أمله في منع حدوثها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مكتب نتنياهو: "صادق رئيس الوزراء، على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لها عملياتيا ولإجلاء السكان"، دون مزيد التفاصيل.

وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يتواجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.

الامم المتحدة إسرائيل رفح غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

بوتن يتوعد أوكرانيا: الضربات لن تمر دون عقاب

الإمارات تعلن وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة من قبرص

إسرائيل تتعهد باستخدام الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولى

صحيفة أمريكية: علاقة بايدن ونتنياهو تعيش أزمة خطيرة

البنك الدولى يوافق على قرضين لتونس بـ520 مليون دولار

رئيس المجلس الأوروبى يهنئ بوتين بفوزه برئاسة روسيا رغم عدم انتهاء الانتخابات

انتخابات روسيا.. عطل فى التصويت الإلكترونى بسبب الإقبال المرتفع

غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين فى اليمن

الأكثر قراءة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

تفاصيل مقتل "الجريدى" محامى كفر الشيخ.. إجراءات نقابية عاجلة لمحاسبة الجانى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

كلوب : صلاح لاعب من الطراز العالمى ويتمتع بلياقة تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة