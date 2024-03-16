بوريل يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة بسرعة برًا لمنع المجاعة

طالب جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسرعة وبكل الوسائل الممكنة، خاصة عن طريق البر؛ لمنع انتشار المجاعة في القطاع، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

جاءت تصريحات "بوريل" تعليقًا على وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر ممر قبرص البحري، مؤكدًا ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ حياة الأطفال والمدنيين في القطاع.

وحذّرت منظمات إنسانية من أن أطفالًا ورُضَّعًا في شمال غزة يموتون "موتًا بطيئًا ومؤلمًا" جراء المجاعة، مُشيرة إلى أن "جيلًا بأكمله" هناك يفقد طفولته بسبب الحصار المفروض منذ سنوات.

ودعا "بوريل" المجتمع الدولي للتحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة المحاصرين.