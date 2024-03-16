كوريا الجنوبية تبدأ خطوات وضع رؤية جديدة لتوحيد الكوريتين

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، إنها بدأت مناقشات لصياغة رؤية جديدة للوحدة بين الكوريتين، في الوقت الذي تسعى فيه للكشف عن المخطط الجديد الذى يتبنى مبدأ الحرية هذا العام.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا للوزارة المسئولة عن شئون الكوريتين، عقدت لجنة التخطيط لمستقبل التوحيد وهي لجنة استشارية تم إطلاقها العام الماضي بهدف تقديم اقتراحات سياسيات تخص الوحدة، اجتماعها الأول هذا العام في وقت سابق من اليوم.



وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كيم يونج-هو" - في بداية الاجتماع - "آمل أن تلعب اللجنة دورًا محوريًا في جمع مختلف الآراء ووضع تفاصيل رؤية التوحيد الجديدة".

وفي إحاطة سياسية لعام 2024 رُفعت إلى الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، قالت الوزارة إن هناك ضرورة لمراعاة تغيرات الوضع الأمني وحشد الدعم العالمي لسياسة سول للوحدة في رسم رؤية الوحدة الجديدة.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتعديل صيغة توحيد المجتمع الوطني، وهي سياسة التوحيد لكوريا الجنوبية التي تم الكشف عنها في أغسطس 1994 في ظل إدارة الرئيس الراحل "كيم يونج-سام".

وتأتي الخطوة في الوقت الذي وصف فيه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" العلاقات بين الكوريتين كعلاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما"، وتعهد بعدم السعي للمصالحة والتوحيد مع الجنوب.

في خطاب ألقاه "يون" بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لحركة استقلال الأول من مارس، قال إن التوحيد تحديدا هو "المطلوب من أجل توسيع القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان".