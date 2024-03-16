السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مظاهرة لدعم غزة أمام مقر الحكومة النمساوية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكى

مظاهرة لدعم غزة أمام
مظاهرة لدعم غزة أمام مقر الحكومة النمساوية

تظاهر عدد من أبناء الجاليات العربية ومناصري القضية الفلسطينية مساء أمس الجمعة، أمام مقر المستشارية النمساوية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى فيينا.

 

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ورددوا عبارات "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"العار على حكومة النمسا".

 

وفي السياق، بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القضايا الأمنية والصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا والالتزام المشترك بالاستقرار في غرب البلقان.

 

وأوضح نيهمر أن النمسا باعتبارها دولة محايدة ومضيفا لأحد مقارات للأمم المتحدة؛ فإنه من المهم بالنسبة للنمسا الحفاظ على اتصالات جيدة مع اللاعبين العالميين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وتعميق الشراكات الإستراتيجية معها.

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