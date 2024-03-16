عاجل.. الجيش الأمريكى: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، أن جماعة الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر يوم الجمعة.

وقالت القيادة، إنه لم يُبلغ عن إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجاري، نتيجة الإطلاق.

ومنذ قليل، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن ثمة أنباء عن تعرض ناقلة غاز بترول سائل تحمل علم جزر مارشال لانفجارين وقعا على مقربة منها، بينما كانت تمر قبالة سواحل ميناء الحديدة اليمني، وهي ثالث سفينة تجارية تتعرض لهجوم في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وذكرت أمبري أن طاقم السفينة كان يتبع الولايات المتحدة حتى وقت قريب.

وقالت هيئة "عمليات التجارة البحرية البريطانية"، إن ربان سفينة تجارية تقع في منطقة مماثلة أبلغ عن انفجار على مسافة بعيدة عن ميمنة السفينة.

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.