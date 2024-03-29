الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تشن هجمات صاروخية عنيفة على البنية التحتية الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في أنحاء البلاد ولاسيما بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار القصف طوال الليل وصباح اليوم.

وذكرت قناة "أوبشيستفينويه" أن أصوات الانفجارات سمعت الليل الماضي وصباح اليوم في مقاطعات ايفانو فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا وفي مدن دنيبروبيتروفسك ولفوف وتشيركاسي، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وقالت شركة أوكرينرغو المشغلة لشبكة الكهرباء اليوم الجمعة: "إن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية خلال الليل دمرت محطات توليد الطاقة الحرارية والمائية في أوكرانيا". وكانت هناك عمليات إغلاق طارئة في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد. 

وقال حاكم دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك: إن "البنية التحتية الحيوية" تعرضت للقصف ونقل رجل إلى المستشفى، حسب صحيفة الجارديان.

 

 

وأفادت وسائل الإعلام الوطنية الأوكرانية، بأن انفجارات سمعت في منطقتي ايفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي في أوكرانيا ومدينة دنيبرو بعد رصد صواريخ كروز روسية. 

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت سابق من تهديد صاروخي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقالت قوات الدفاع البولندية: "إن بولندا أرسلت طائراتها بعد تعرض أوكرانيا لهجوم صاروخي صباح الجمعة". 

وقالت قيادة العمليات: إن الطائرات البولندية والحليفة تم تفعيلها بسبب "النشاط المكثف للطيران بعيد المدى للاتحاد الروسي" فيما يتعلق بضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا. "تم إطلاق جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي، وتقوم [القيادة العملياتية] بمراقبة الوضع بشكل مستمر". 

ويأتي ذلك بعد أن طار صاروخ روسي إلى المجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا.

تحطم طائرة مقاتلة روسية قبالة شبه جزيرة القرم

في غضون ذلك، تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز SU-35 Flanker في البحر قبالة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. 

وأظهرت لقطات مصورة على الإنترنت طائرة تشتعل فيها النيران وتتصاعد في المحيط وتنفجر. 

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم المنطقة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها: إن الطيار خرج من الطائرة وتم انتشاله من قبل رجال الإنقاذ، لكنه لم يقدم تفاصيل عن سبب الحادث. 

وزعمت ماريا أفديفا، الخبيرة الأمنية الأوكرانية، أنه تم إسقاط الطائرة، بينما تكهنت قنوات أخرى مؤيدة لأوكرانيا على برقية أن السبب هو نيران صديقة. 

أوكرانيا انفجارات عنيفة هجمات صاروخية روسية البنية التحتية الحيوية مقاطعة دنيبروبيتروفسك

مواد متعلقة

شهداء وجرحى فى اليوم الـ175 من العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

تقرير أمريكى: بوتين سينتصر فى انتخابات الرئاسة الروسية ويعزز سلطاته

تفاصيل المقترح الفرنسى للهدنة بين لبنان وإسرائيل

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

الجارديان: حماس تغير خطتها بشأن إطلاق الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة

اليوم الـ162 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

عاجل | زلزال الإسكندرية.. ضرب فى اليونان وشعر به أهل "عروس المتوسط"

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

مؤلفة مسلسل مليحة: الهجوم الإسرائيلى على العمل يؤكد أنه حقيقى وسعداء بانزعاجهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس

شهداء وجرحى فى اليوم الـ175 من العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟