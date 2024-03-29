روسيا تشن هجمات صاروخية عنيفة على البنية التحتية الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في أنحاء البلاد ولاسيما بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار القصف طوال الليل وصباح اليوم.

وذكرت قناة "أوبشيستفينويه" أن أصوات الانفجارات سمعت الليل الماضي وصباح اليوم في مقاطعات ايفانو فرانكوفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا وفي مدن دنيبروبيتروفسك ولفوف وتشيركاسي، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وقالت شركة أوكرينرغو المشغلة لشبكة الكهرباء اليوم الجمعة: "إن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية خلال الليل دمرت محطات توليد الطاقة الحرارية والمائية في أوكرانيا". وكانت هناك عمليات إغلاق طارئة في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.

وقال حاكم دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك: إن "البنية التحتية الحيوية" تعرضت للقصف ونقل رجل إلى المستشفى، حسب صحيفة الجارديان.

وأفادت وسائل الإعلام الوطنية الأوكرانية، بأن انفجارات سمعت في منطقتي ايفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي في أوكرانيا ومدينة دنيبرو بعد رصد صواريخ كروز روسية.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت سابق من تهديد صاروخي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقالت قوات الدفاع البولندية: "إن بولندا أرسلت طائراتها بعد تعرض أوكرانيا لهجوم صاروخي صباح الجمعة".

وقالت قيادة العمليات: إن الطائرات البولندية والحليفة تم تفعيلها بسبب "النشاط المكثف للطيران بعيد المدى للاتحاد الروسي" فيما يتعلق بضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا. "تم إطلاق جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي، وتقوم [القيادة العملياتية] بمراقبة الوضع بشكل مستمر".

ويأتي ذلك بعد أن طار صاروخ روسي إلى المجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا.

تحطم طائرة مقاتلة روسية قبالة شبه جزيرة القرم

في غضون ذلك، تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز SU-35 Flanker في البحر قبالة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأظهرت لقطات مصورة على الإنترنت طائرة تشتعل فيها النيران وتتصاعد في المحيط وتنفجر.

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم المنطقة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها: إن الطيار خرج من الطائرة وتم انتشاله من قبل رجال الإنقاذ، لكنه لم يقدم تفاصيل عن سبب الحادث.

وزعمت ماريا أفديفا، الخبيرة الأمنية الأوكرانية، أنه تم إسقاط الطائرة، بينما تكهنت قنوات أخرى مؤيدة لأوكرانيا على برقية أن السبب هو نيران صديقة.