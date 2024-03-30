السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

غارات العدوان الإسرائيلي
غارات العدوان الإسرائيلي على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 176 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت منازل وتجمعات النازحين في نادي الشجاعية ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم المغازي وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد نحو 40 فلسطينيًا، وسقوط عشرات الإصابات.

وأفادت وزراة الصحة في غزة، مساء الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر، إلى 32 ألفًا و623 شهيدًا، و75 ألفًا و092 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

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الاحتلال يشن غارات جوية على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

 

وفيما يلي أبرز تطورات الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية:

  • قصف مدفعي عنيف يستهدف المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
  • قصف مدفعي عنيف يستهدف شرق مدينة رفح الحدودية بالتزامن مع إطلاق نار كثيف تجاه المنطقة.
  • استشهاد 13 مواطنًا منهم 10 من عائلة العبادلة في بلدة القرارة شرق خان يونس جراء قصف منزلهم.
  • استمرار محاصرة مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم الثالث عشر تواليًا، وتنفيذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.
  • استمرار العدوان على مستشفيي الأمل وناصر ومحيطهما في خان يونس لليوم السابع تواليًا.
  • نسف منازل سكنية في مخيم خان يونس جنوبي القطاع.
  • شن غارة جوية على بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط القطاع.
  • شن سلسلة غارات على مخيم المغازي وسط القطاع.
  • شن غارة على محيط وادي غزة وسط القطاع.
  • قصف منتظري المساعدات قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب غزة، ما أدى إلى إصابة 8 مواطنين على الأقل.

 

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ارتفاع حصيلة المعتقلين فى الضفة الغربية إلى 7820 فلسطينيًا

 

التصعيد في الضفة الغربية المحتلة

بالتوازي مع أحداث غزة، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قبادجية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة فجر السبت.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف في بلدة قباطية، فيما أعلنت وحدة الهندسة في البلدة عن تمكنها من إيقاع عدد من الآليات بكمين محكم وإمطارها بوابل من العبوات الناسفة والمتفجرة.

ونفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مناطق عدة، واقتحم بلدة قباطية ومخيم نور شمس في طولكرم وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية ومادما جنوب نابلس.

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