في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC)، السبت، بشكل عاجل إلى مزيد من الاحتجاجات والاضطرابات السلمية، لإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني أثناء الإبادة الجماعية.

وفي الثلاثين من مارس من كل عام، يحتفل الفلسطينيون الأصليون في كل مكان بيوم الأرض تكريمًا للنضال ضد القمع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي ومن أجل التحرير.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه "بينما نحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض، فإننا نحيي ذكرى جميع الفلسطينيين الذين قُتلوا في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ضد 2.3 مليون من أبناء شعبنا في غزة المحتلة، في أكثر من 170 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل، قُتل أكثر من 33000 فلسطيني، منهم 13000 على الأقل من الأطفال".

أشارت إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1976، قتلت قوات الفصل العنصري الإسرائيلية ستة فلسطينيين (جميعهم "مواطنون") أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد سرقة الاستعمار الاستيطاني المتواصل لأراضيهم.

أضافت، “أنه على مدار الأشهر الماضية، خرجت أعداد غير مسبوقة إلى الشوارع وحشدت بطرق لا تعد ولا تحصى لوقف الإبادة الجماعية الأمريكية الإسرائيلية وتفكيك نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، تتزايد الاحتجاجات الجماهيرية من جديد من حيث العدد، وتكتسب المقاطعات تأثيرًا أكبر، والدول الأولى تقطع علاقاتها العسكرية مع إسرائيل”.

وأوضحت، أن يوم الأرض هو يوم التأكيد على "أننا لن نتراجع، ولن نتعب حتى نوقف الإبادة الجماعية ونحاسب إسرائيل وشركائها، وحتى ينعم الشعب الفلسطيني الأصلي بالحرية والعدالة والمساواة وكامل حقوقه" بموجب القانون الدولي.

وذكرت أنه اعتبارًا من 20 مارس، أصبح 75% من سكان غزة أو 1.7 مليون فلسطيني مشردين داخليًا، واقتلعوا من منازلهم وأراضيهم، وقد تحول معظمهم الآن إلى نفايات بسبب الأسلحة التي زودتها إسرائيل بها الغرب. وحذرت الأمم المتحدة من مستويات كارثية للجوع والمجاعة.

وعلى حد تعبير مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، "لم نشهد قط سكانًا مدنيين يعانون من الجوع الشديد وهذا القدر التام في أي وقت من الأوقات في التاريخ الحديث. لم نشهد قط أطفالًا يُدفعون نحو سوء التغذية بهذه السرعة."

وتابعت اللجنة، أنه "في يوم الأرض هذا، دعونا لا نحيي ذكرى جرائم إسرائيل الماضية فحسب، بل علينا أيضًا أن نناضل من أجل إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وكذلك النكبة المستمرة، والأهم من ذلك، تفكيك نظام الفصل العنصري الأساسي في نهاية المطاف، وبدون ذلك، سوف تُسجل غزة في التاريخ، ليس فقط باعتبارها أول إبادة جماعية يتم بثها على الهواء مباشرة في العالم، ولكن أيضًا باعتبارها مقبرة النظام القانوني الدولي".

مطالب اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة لوقف الإبادة الجماعية

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة التي تشكل أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالميًا، جميع أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم إلى "تضخيم مطالب الشعب الفلسطيني ذات الأولوية ومساعدتنا في بناء القوة الشعبية اللازمة لفرض سيطرتها على محور الإبادة الجماعية الأمريكي الإسرائيلي"، وطالبت بالتالي: