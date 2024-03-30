السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

التمسك بالوطن.. الشعب الفلسطينى يُحيى ذكرى "يوم الأرض"

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

الرقم 48 بات يحمل ذكرى مؤلمة للفلسطينيين، فكما هو ذكرى نكبتهم قبل 75 عامًا، تحل اليوم الذكرى الـ48 على استشهاد 6 شبان فلسطينيين بعد احتجاجهم على مصادرة جيش الاحتلال 21 ألف كيلومتر من أراضي الجليل والمثلث والنقب في 30 مارس 1976، وحمل هذا اليوم عنوان "يوم الأرض" تخليدًا لتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه.

وعلى مدار تلك الأعوام ظل الإسرائيليون يستولون على الأراضي الفلسطينية، حتى صارت 85% من أرض فلسطين التاريخية واقعة تحت سيطرة الاحتلال.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "تخليدًا لتمسكهم بوطنهم.. الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى 48 ليوم الأرض".

استقطاب اليهود من مختلف أنحاء العالم

وبسبب تفوق الفلسطينيين عدديًا على الإسرائيليين، يحاول الاحتلال تعويض ذلك باستقطاب اليهود من مختلف انحاء العالم، كي يملأ فراغ ما يستقطعه من أراضي فلسطين.

وإلى جانب قوانين عنصرية في مسائل البناء والتوسع العمراني، وهدم البيوت، وسحب الهويات، أنفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ميزانيات هائلة لتطوير فكرة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، والتي ارتفعت من 30 مستوطنة فقط في عام 1974 لتصل اليوم إلى 176 مستوطنة، بالإضافة إلى 186 بؤرة استيطانية. 

يوم الارض ذكرى يوم الأرض الشعب الفلسطيني الذكرى 48 ليوم الأرض تخليدا لتمسكهم بوطنهم

مواد متعلقة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية

الاحتلال يشن غارات جوية على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى وتأمين السلع الاستراتيجية

أستاذ إدارة أعمال: مبادرة خفض أسعار السلع إجراء تكميلى على المستوى الاجتماعى

كاتب: بعض التجار يحاولون تحقيق أكبر قدر من الانتفاع على حساب المواطن

رد الجميل بالجميل.. "الأزهرى" يرصد مثالًا عظيمًا على الامتنان لمن أكرمك

الأكثر قراءة

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

صندوق النقد يزف بشرى جديدة بشأن الاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة