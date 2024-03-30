إصابة شاب برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بإصابة شاب برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية

وأشار إعلام فلسطيني، إلى أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طوباس بالضفة الغربية واندلاع اشتباكات في مختلف أنحاء المدينة.

واستهدف قصف مدفعي منازل المواطنين، في مناطق متفرقة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت الطائرات شنّ غارات عنيفة على المحافظة الوسطى في القطاع.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع مناطق غزة، منذ 175 يومًا متتاليًا، دون أن يكترث للقرارات الأممية بوقف آلة حربه ضد المدنيين الأبرياء، ويلوّح بشن عملية اجتياح بري في رفح جنوبي القطاع التي نزح إليها أكثر من مليون لاجئ.