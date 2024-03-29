الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة".. تحذيرات دولية من مجاعة فى غزة

الجوع فى غزة
الجوع فى غزة

تتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، خاصة في الشمال، في ظل إجراءات الاحتلال التي تحول دون تدفق المساعدات الضرورية.

وأكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برًا إلى غزة من أجل إنقاذ الأرواح، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، محذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من مليون و100 ألف شخص في غزة خطر المجاعة.

أطفال يعانون من سوء التغذية فى المستشفيات

جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" حول تحذيرات دولية من مجاعة في غزة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن مكتبها المعني بتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رصد أطفالًا يعانون من سوء التغذية في المستشفيات، مؤكدة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية للمنطقة من قبل جيش الاحتلال رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي بأن ما يقرب من 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعًا رهيبًا.

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