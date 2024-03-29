الجمعة 29 مارس 2024
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عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطنى يمثل شرائح مختلفة بالمجتمع المصرى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني بدأ في أبريل 2022 بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم اتخاذ مراحل عديدة بداية من التحضير والنقاشات مرورًا ببدء الحوار الفعلي بين القوى السياسية المختلفة بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء، حتى تم إصدار توصيات المرحلة الأولى.

وأضاف حسين، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يمثلون شرائح مختلفة ومتعددة في المجتمع المصري مع الحكومة، معقبًا: "دخلنا مرحلة الجد وهي التنفيذ، واليوم يثبت للجميع أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء يلتقون مع الأعضاء للحديث عن خطوات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه".

وأوضح الكاتب الصحفي أن المرحلة الأولى شهدت 135 توصية، وعلى سبيل المثال المحور السياسي هناك 13 هدفًا رئيسيًا لـ4 لجان رئيسية، وتم تنفيذ 6 توصيات من أصل 37 توصية، أما المحور المجتمعي فتم تنفيذ 21 توصية من أصل 64 توصية، وفي المحور الاقتصادي تم تنفيذ 20 توصية من أصل 34 توصية.

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