الثلاثاء 26 مارس 2024
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"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل جهود مصر لدعم غزة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود مصر لدعم غزة، منذ بدء الحرب على القطاع عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.

جهود مصر لدعم غزة

  • فتحت مصر منذ اللحظة الأولى معبر رفح بدون قيود.
  • قامت الدولة بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات لمطار العريش.
  • 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعبًا ومجتمعًا مدنيًا.
  • القاهرة ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى غزة.
  • أكدت أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات كان قياديًا ونابعًا من شعورها بالمسئولية الإنسانية.
  • تحملت ضغوطًا وأعباءً لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات.
  • مصر قامت ومازالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات.
  • قامت بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية.
  • مصر تؤكد موقفها الثابت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت.
  • مصر تؤكد موقفها بحماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية.
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