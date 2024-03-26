"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل جهود مصر لدعم غزة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود مصر لدعم غزة، منذ بدء الحرب على القطاع عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.
جهود مصر لدعم غزة
- فتحت مصر منذ اللحظة الأولى معبر رفح بدون قيود.
- قامت الدولة بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات لمطار العريش.
- 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعبًا ومجتمعًا مدنيًا.
- القاهرة ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى غزة.
- أكدت أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات كان قياديًا ونابعًا من شعورها بالمسئولية الإنسانية.
- تحملت ضغوطًا وأعباءً لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات.
- مصر قامت ومازالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات.
- قامت بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية.
- مصر تؤكد موقفها الثابت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت.
- مصر تؤكد موقفها بحماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية.