الجمعة 29 مارس 2024
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استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على رفح

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل باستشهاد 12 فلسطينيا على الأقل في غارة إسرائيلية على رفح.

مقتل 13750 طفلًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أكدت مقتل 13750 طفلًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت "الأونروا"، في تقرير اليوم الجمعة، أن "اليونيسف" أشارت إلى تقارير عن مقتل نحو 10 أطفال بعد ساعات قليلة فقط من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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