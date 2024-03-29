الجمعة 29 مارس 2024
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"المصرى للدراسات": قرار مجلس الأمن الدولى يفتقد لأى أدوات تنفيذية على الأرض

الباحث محمد فوزي
الباحث محمد فوزي

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للدراسات، إنه على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يحمل صفة إلزامية بالنسبة لإسرائيل، حيث جاء القرار مفتقدًا لأي أدوات تنفيذية على الأرض.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل لن تلتزم على الرغم من هذا القرار والضغوط الأمريكية الكبيرة باعتبار الولايات المتحدة هي الفاعل الأهم الذي يمكن أن يتم الضغط من خلاله على دولة الاحتلال، ورغم حالة العزلة الدولية على الجانب الإسرائيلي.

إسرائيل تمارس الفصل العنصرى تجاه الشعب الفلسطينى

وأشار الباحث بالمركز المصري للدراسات، إلى تقرير هام للمبعوثة الأممية للأراضي الفلسطينية اتهمت خلاله إسرائيل بشكل واضح بمرافعتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس الأول، بممارسة الفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وممارسة الإبادة الجماعية، وهذا كان واحدًا من أهم التقارير التي صدرت ضد إسرائيل في الأيام الماضية.

زيارة جوتيريش إلى مصر تؤكد بشكل قاطع تحمل إسرائيل للمسئولية في الأزمة الإنسانية

وأوضح الباحث بالمركز المصري للدراسات، أن زيارة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصر تؤكد بشكل قاطع  تحمل إسرائيل للمسئولية في الأزمة الإنسانية الكارثية داخل قطاع غزة، منوهًا بأن إسرائيل لم تعط الضغوط الدولية اهتمامًا وبدأت بمضاعفة عملياتها الجوية على القطاع.

مجلس الأمن الدولي قرار مجلس الأمن الدولي أي أدوات تنفيذية على الأرض المصري للدراسات محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للدراسات غزة

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