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فتح معبر رفح منذ اليوم الأول.. "إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر لدعم غزة

معبر رفح
معبر رفح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود مصر لدعم غزة، منذ اليوم لبدء الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023

تفاصيل جهود مصر لدعم غزة

  • فتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للأزمة.
  • استقبال الجرحى والمصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.
  • إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.
  • دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
  • المشاركة مع التحالف الدولي في إسقاط المساعدات على غزة.
  • مصر استضافت قمة القاهرة للسلام.
  • القمة جاءت رفضًا لتصفية القضية الفلسطينية.
  • قمة القاهرة للسلام رفضت تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
  • القمة عقدت بهدف تمهيد الطريق أمام عملية السلام.
  • الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
  • الرئيس السيسي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين وأكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة.
  • مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
  • قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
  • مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين.
  • مصر أكدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي.
  • بذلت مصر جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.
  • بذلت مصر جهودًا لتمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة.
  • الهدنة شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين.
  • الهدنة شملت إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
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