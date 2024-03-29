فتح معبر رفح منذ اليوم الأول.. "إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر لدعم غزة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود مصر لدعم غزة، منذ اليوم لبدء الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023
تفاصيل جهود مصر لدعم غزة
- فتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للأزمة.
- استقبال الجرحى والمصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.
- إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.
- دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- المشاركة مع التحالف الدولي في إسقاط المساعدات على غزة.
- مصر استضافت قمة القاهرة للسلام.
- القمة جاءت رفضًا لتصفية القضية الفلسطينية.
- قمة القاهرة للسلام رفضت تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- القمة عقدت بهدف تمهيد الطريق أمام عملية السلام.
- الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
- الرئيس السيسي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين وأكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة.
- مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
- قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
- مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين.
- مصر أكدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي.
- بذلت مصر جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.
- بذلت مصر جهودًا لتمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة.
- الهدنة شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين.
- الهدنة شملت إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.