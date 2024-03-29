استعدوا لموجة طقس متنوعة.. أمطار ودرجات حرارة متقلبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد فرصًا لسقوط الأمطار، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا ما شهدناه خلال الساعات الماضية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن سقوط الأمطار كان متفاوت الشدة بأغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، وكانت رعدية على بعض الأماكن.

فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أمس كان ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، وبمجرد دخول الكتل الهوائية الشمالية مساء أمس على أغلب المحافظات الغربية، أدت إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على بعض الأماكن، ثم تساقط الأمطار التي استمرت حتى صباح اليوم.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة سيتحرك باتجاه المنطقة الشرقية، وستكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على جنوب سيناء وبعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تحسن كبير في الأحوال الجوية اليوم

وأشارت إلى أننا سنشهد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية اليوم، وهناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وانكسار حدة الموجة الحارة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.