كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها؟.. مدير التوجيه بالأزهر يجيب

قال الدكتور عبد الله محمد حامد، مدير التوجيه والإرشاد بالأزهر الشريف، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر بقيمة نقدية وفقا لفتوى من دار الإفتاء والتي حسمت هذا الجدل، معقبًا: "قيمة زكاة الفطر للفرد تبدأ من 35 جنيهًا فأكثر، وموعد إخراجها قبل صلاة العيد".

وأضاف "حامد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، مستشهدًا بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما، قال: "فرض علينا رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر أو زبيب أو أقت أو شعير على كل مسلم حر كان أو عبدًا أو ذكر أو أنثى أو كبيرًا أو صغيرًا".

حساب قيمة زكاة الفطر

وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بالأزهر، أن كلمة صدقة التي وردت في الحديث الشريف، تطلق على الصدقة والزكاة إتباعًا لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، معقبًا: "الصاع أربعة آماد والمُد مقدار كفين باليد الوسطى، وبالكيلو ابتداء من 2 كيلو و400 جرام إلى 2 كيلو و600 جرام".

وتابع: أما عن كيفية إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، فوفقا للإمام الشافعي فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان، أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين، وأبي حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل في إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي.