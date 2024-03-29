الجمعة 29 مارس 2024
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توك شو

كاتب: بعض التجار يحاولون تحقيق أكبر قدر من الانتفاع على حساب المواطن

كمال ريان
كمال ريان

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، المتخصص في شئون مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك تخفيض للأسعار بما يتناسب مع الانفراجة التي حدثت بعد الإفراج عن البضائع وتوفير العملة الأجنبية اللازمة. 

وأضاف "ريان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من شعور المواطن بالتخفيضات، خاصة أن أسعار العملة الأجنبية "الدولار" انخفضت بنسبة 40% عن السعر الموجود في السوق الموازية بعد تحرير سعر الصرف.

الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار من الجمارك

ولفت الكاتب الصحفي إلى أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار من الجمارك، وكل ذلك ينعكس على حدوث انخفاض في الأسعار، وهذا الانخفاض سيصل لـ30% خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب عيد الفطر، معقبًا: "الانخفاض بدأ تدريجيًا بنسبة 15% حتى يصل إلى 30%".

عندما حدث انخفاض في الدولار وجدنا أن بعض التجار لا يريدون تخفيض السلع

وأوضح الكاتب الصحفي أن أي ارتفاع في سعر الدولار يعقبه ارتفاع في سعر السلع بشكل فوري، لكن عندما حدث انخفاض في الدولار وجدنا أن بعض التجار لا يريدون تخفيض السلع، ووصل الأمر لرفض بعض التجار استلام البضائع أملًا لتخفيض الدولار بشكل أكبر.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الدولة كانت حاسمة في إعلان اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البضائع الموجودة بالموانئ ومصدراتها كإجراء حاسم لهذا الأمر، منوهًا بأن بعض التجار يحاولون تحقيق أكبر قدر من الانتفاع على حساب المواطن.

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