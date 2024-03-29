الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أستاذ إدارة أعمال: مبادرة خفض أسعار السلع إجراء تكميلى على المستوى الاجتماعى

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم

علق الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على مبادرة "خفض أسعار السلع" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي، والتي تمثل اتفاقًا مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسبة 15% لـ20%، ويستمر التخفيض تدريجيًا حتى يصل لـ30%.

وأوضح "غنيم"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة يطلق عليها علم الإدارة الاستراتيجية، وهي إجراء تكميلي مهم جدًا على المستوى الاجتماعي للقرار الذي صدر في أول مارس بتحرير سعر الصرف.

 

حرب 73 أنجح قرار في تاريخ مصر الحديث

وأوضح الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن أي قرار ناجح لا بد من اختيار التوقيت المناسب له، وأن تكون له خطوات تجهيزية مناسبة، وأيضًا إجراءات تكميلية بعد اتخاذ القرار من أجل تعظيم الفائدة منه، لافتًا إلى أن قرار حرب 73 كان أنجح قرار في تاريخ مصر الحديث.

مبادرة خفض أسعار السلع أيمن غنيم الدكتور أيمن غنيم الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية إجراء تكميلي المستوى الاجتماعي

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