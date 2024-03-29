"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى وتأمين السلع الاستراتيجية

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى وتأمين السلع الاستراتيجية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين السلع الاستراتيجية.
جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى
- الدولة عملت منذ 2014 على تأمين الأمن الغذائي من خلال المشروعات القومية الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية.
- استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل الأرز والذرة والدواجن والألبان.
- خلال السنوات العشر الماضية تم إطلاق العديد من المشروعات القومية الزراعية لتأمين غذاء المصريين.
- التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الزراعية.
- من أهم مشروعات التوسع الأفقي: توشكى الخير، الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية الريف المصري.
- مشروع 100 ألف فدان صوبة زراعية أسهم بشكل مباشر في توفير الغذاء.
- الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بصناعة الدواجن ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض للتصدير.