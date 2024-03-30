السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

لبنان
لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل اليوم السبت، باستهداف ثكنة "راميم" العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان برشقة صاروخية.

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بمقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينها إصابات حرجة، باشتباك في جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى نحو 598 جنديًا، منذ 7 من أكتوبر الماضي، منهم 255 جنديًا سقطوا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في مختلف محاور القطاع.

ثكنة راميم راميم ثكنة راميم العسكرية الحدود مع لبنان رشقة صاروخية استهداف ثكنة راميم العسكرية لبنان

مواد متعلقة

الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى وتأمين السلع الاستراتيجية

أستاذ إدارة أعمال: مبادرة خفض أسعار السلع إجراء تكميلى على المستوى الاجتماعى

كاتب: بعض التجار يحاولون تحقيق أكبر قدر من الانتفاع على حساب المواطن

رد الجميل بالجميل.. "الأزهرى" يرصد مثالًا عظيمًا على الامتنان لمن أكرمك

"العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة".. تحذيرات دولية من مجاعة فى غزة

"هدفنا إيصال المساعدات لأهالى غزة".. تفاصيل تجهيز سائقى الشاحنات بالعريش إفطار رمضان

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها؟.. مدير التوجيه بالأزهر يجيب

الأكثر قراءة

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

عاجل.. إيطاليا تعترض طائرات روسية فوق بحر البلطيق

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته في غزة ويواصل التصعيد بالضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته في غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة