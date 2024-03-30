الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل اليوم السبت، باستهداف ثكنة "راميم" العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان برشقة صاروخية.

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بمقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينها إصابات حرجة، باشتباك في جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى نحو 598 جنديًا، منذ 7 من أكتوبر الماضي، منهم 255 جنديًا سقطوا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في مختلف محاور القطاع.