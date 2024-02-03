السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيلون ماسك يدرس نقل مقر تسلا إلى تكساس

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، عن خطط لنقل مكان التسجيل القانوني لشركة (تسلا موتورز) المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية من ولاية ديلاوير إلى تكساس.

 

وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة كونها تتزامن مع جهود تكساس التي تلقب بنجمة الولاية الواحدة، في إنشاء شبكتها الخاصة من المحاكم التجارية المتخصصة.

 

وتم تصميم هذا النوع من المحاكم للتعامل مع النزاعات التجارية المعقدة، وتوفير بديل لمحكمة "تشانسيري" في ولاية ديلاوير، والتي طالما اعتبرت من أبرز المحاكم في الولايات المتحدة المتخصصة بالفصل في النزاعات التجارية.

 

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي قال فيه إن قرار ماسك بِشأن نقل المقرّ القانوني للشركة من ولاية "ديلاوير" الأمريكية، جاء بعد مشاكل قانونية عديدة؛ أبرزها ابطال قاضية في محكمة تشانسيري في ديلاوير، قرارا اتخذته شركة تسلا عام 2018 بمنح رئيسها التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار، بذريعة عدم وجود أدلة تدعم ذلك.

 

ماسك من جهته رد على حكم المحكمة بتوجيه نصيحة فحواها عدم تأسيس شركات في ولاية ديلاوير، في مؤشر على عدم رضاه عن النظام القانوني في الولاية.

 

وكان ماسك أجرى استطلاعًا للرأي على منصته X، حيث سأل متابعيه عما إذا كان يجب نقل مكان التسجيل القانوني لشركة تسلا إلى تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في أوستن، في حين رد حاكم ولاية تكساس جريج ابوت على الاستطلاع، معربًا عن دعمه لمبادرة ماسك.

 

وجاءت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من مليون شخص، مؤيدة بأغلبية ساحقة لنقل مقر الشركة إلى تكساس، حيث صوت ما نسبته 87.1% من المشاركين لصالح قرار النقل، كما أعلن ماسك عن إجراء تصويت للمساهمين حول الموضوع نفسه.

 

وتحظى محكمة تشانسري بمكانة رفيعة كونها تعتبر منذ فترة طويلة أعلى محكمة أعمال في الولايات المتحدة، والأقدر على جذب غالبية الشركات بسبب بيئتها الملائمة للأعمال وقوانين الضرائب المرنة.

 

ومع ذلك، فإن انتقال تسلا المحتمل إلى تكساس قد يؤدي إلى منافسة بين النظامين القانونيين في كلتا الولايتين.

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