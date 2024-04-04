الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مكالمة بايدن ونتنياهو تكشف تفاقم الخلاف وتناقض التعامل مع حرب غزة.. ما القصة؟

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

لن تكون المكالمة الهاتفية المقررة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة اليوم الخميس مجرد اختبار للعلاقة المتوترة بشكل متزايد بين الطرفين، ولكنها تعكس أيضًا التناقض الأمريكي في التعامل مع إسرائيل وحربها على غزة، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

مكالمة الأزمة والتناقض.. ماذا يدور خلف أسوار البيت الأبيض

وأضافت الشبكة أن المكالمة الهاتفية ستُسلط الضوء أيضًا على التناقض الصارخ في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب في غزة، وهو الصراع الذي من المحتمل أن يشكل تهديدًا وجوديًا لمسيرتيهما السياسيتين.

وتابعت أنه في حين يعرب بايدن عن إحباطه المتزايد إزاء سلوك الزعيم الإسرائيلي في الهجوم العسكري وتأثيره على المدنيين  بما في ذلك مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة هذا الأسبوع ــ فإن أساسيات الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل لم تتغير.

وقالت مصادر مطلعة إنه في الوقت نفسه الذي يطالب فيه البيت الأبيض بتغيير الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، محذرًا من أن الهجوم المخطط له على رفح قد يتسبب في كارثة إنسانية، فإن الإدارة الأمريكية تتجه نحو الموافقة على بيع طائرات حربية من طراز F15 لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار. 

وأضافت الشبكة أن مكالمة بايدن ونتنياهو تأتي أيضًا وسط مخاوف متجددة في واشنطن من أن تصرفات إسرائيل قد تثير حربًا إقليميًا كان بايدن يسعى جاهدًا لتجنبها، خصوصًا بعد أن أثارت الضربة التي استهدفت ضباطًا إيرانيين كبارًا في سوريا يوم الإثنين، التي نسبتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، تعهدات بالانتقام، الأمر الذي قد يعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر مرة أخرى.

txt

بايدن: سنواصل الضغط على إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة

وتابعت أن المكالمة الهاتفية ستجري أيضًا في ظل تعرض بايدن ونتنياهو لضغوط داخلية هائلة ووسط مؤشرات على أن أولوياتهما السياسية غير قابلة للتوفيق، حيث يحتاج بايدن بشدة إلى إنهاء الحرب لتخفيف الغضب بين التقدميين الذي يهدد ائتلافه السياسي الضعيف قبل انتخابات نوفمبر، لكن نتنياهو قد يحتاج إلى إطالة أمدها لتجنب الانتخابات التي يعتقد العديد من القادة الأمريكيين أنه سيخسرها، وسط توقعات بأن تنتهي هذه الحرب برحيل الثنائي عن مناصبهما.

ويجري بايدن مكالمات هاتفية شديدة اللهجة مع زعماء العالم كأمر طبيعي - فقد تحدث يوم الثلاثاء، على سبيل المثال، مع الرئيس شي جين بينغ، الذي يرأس الصين، المنافس القوي الجديد لأمريكا، لكن محادثة الهاتفية مع نتنياهو تبدو وكأنها لحظة حاسمة لكل من الشرق الأوسط ورئاسة بايدن.

وأضافت الشبكة أن الاتصال يأتي بعد قتل إسرائيل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، ودفعت هذه المأساة بايدن إلى القول إنه "غاضب"، وبلغة حادة على نحو غير معتاد، اتهم إسرائيل بعدم بذل جهد يذكر لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في القطاع المدمر.

لكن في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط المحلية والدولية المتزايدة على بايدن لبذل المزيد من الجهد لتقييد إسرائيل، يصر البيت الأبيض على أنه لم يكن هناك تغيير في سياسته لدعم حليفته في ردها على هجمات حماس.

بايدن نتنياهو التناقض الأمريكي إسرائيل غزة

مواد متعلقة

عودة النازحين لشمال غزة.. سر توقف مفاوضات الهدنة فى مصر

عفوية وخطاب بسيط.. الصحف العالمية تسلط الضوء على حفل تنصيب الرئيس السيسى

اتفاق تاريخي.. شراكة أمريكية بريطانية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن أوروبا

معارك مستشفى الشفاء تكشف أكاذيب إسرائيل.. حماس لم تحتمِ بالمنشآت الطبية

مرونة وتنازلات أكبر.. هل وافق نتنياهو على عودة النازحين لشمال غزة؟

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

احتجاجات حاشدة.. حرب غزة تشعل نيران الغضب فى إسرائيل

وقف الحرب على غزة.. تنازلات من الاحتلال وإلقاء الكرة فى ملعب "حماس" لإنجاح المفاوضات

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

سباق سيارات متهور يحول طبيبة إلى أشلاء فى التجمع.. القصة كاملة

عودة النازحين لشمال غزة.. سر توقف مفاوضات الهدنة فى مصر

مكالمة بايدن ونتنياهو تكشف تفاقم الخلاف وتناقض التعامل مع حرب غزة.. ما القصة؟

490 ألف طلب.. 29 أبريل موعد انتهاء مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى