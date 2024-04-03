الخميس 04 أبريل 2024
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فاتن الشيخ لـ"الشاهد": مسلسل الحشاشين ملىء بعناصر الإبهار والأحداث التاريخية

الدكتورة فاتن الشيخ
الدكتورة فاتن الشيخ

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي: منذ أن علمت أن هناك مسلسلًا تاريخيًا لمصر سعدت وفرحت جدًا بالنسبة كمصرية أن هذا الأمر جاء بعد سنوات من الغياب.

وأضافت الشيخ خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": عندما أشاهد المسلسل كإنسانة عادية فإن الصنعة هنا تحكم، فوجدت مسلسل الحشاشين مليئا بعناصر الإبهار والأحداث التاريخية، وحلقات المسلسل تجذبني واحدة تلو الأخرى كي أشاهدها، مؤكدةً أنها عندما تشاهد حلقات المسلسل تبدأ في التدقيق في تفاصيلها.

وأوضحت أن لغة المسلسل هي العامية المصرية الراقية الحقيقية التي ليس بها أي شيء صعب، وليست بالعامية الركيكة.

ووجهت رسالة لمنتقدي عامية المسلسل: "سيبونا نقول إللي إحنا عايزينه بلغتنا، وده في حد ذاته شيء يدعوا للفخر وأنا مبسوطة".

برنامج "الشاهد" 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

الشاهد اكسترا نيوز المسلسل مسلسل الحشاشين العامية المصرية برنامج الشاهد

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