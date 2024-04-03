دبلوماسى سابق: إسرائيل أخطأت خطأً فادحا فى استهداف عمال الإغاثة بغزة

قال نائب وزير خارجية أمريكا السابق جويل روبين، إن إدارة بايدن تسعى في الحصول على المزيد من الحقائق فيما يتعلق بكيفية تقديم الدعم للمدنيين الفلسطينيين، ولكن ما نراه حاليا أن الرئيس الأمريكي جو بادين بشكل عام أصبح أكثر جدية وصرامة باتجاه إسرائيل ويدعو لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح المدنيين ولن يسمح بأي مزيد من هذه التداعيات.

وأضاف “روبين”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما نراه في قطاع غزة أمر مريع ومؤسف للغاية فيما يتعلق بقتل العاملين في قطاع الاغاثة الإنسانية وهي مأساة لا يمكن أن نسمح بتكرارها، مؤكدًا أن إسرائيل أخطأت خطأً فادحًا في عملية الاستهداف هذه وهذا أمر غير مقبول نهائيًا.

وأوضح أننا سوف نرى كثيرا من ردود الفعل ولكن لم يحدث أي منها حتى الآن، ولكن سوف يكون لهذه الإجراءات أثر فاعل بالفعل.

وأكد أن البيت الأبيض غير راضٍ عن إجراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية المحتملة في رفح الفلسطينية.