المعارضة الإسرائيلية: على حكومة نتنياهو الرحيل فى أسرع وقت لاستعادة المحتجزين

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن ترحل في أسرع وقت كي نعيد المحتجزين؛ وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن المعركة مع حماس وصفقة المحتجزين وجبهة الشمال والحكومة برئاسة نتنياهو مشلولة وفاشلة.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى أن شيئًا واحدًا يهم نتنياهو، هو البقاء في منصبه، مضيفًا أن الانتخابات لن تشل إسرائيل، فهي مشلولة الآن.