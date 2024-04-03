الجامعة العربية تحذر من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية بشأن اجتياح رفح

حذّرت جامعة الدول العربية، اليوم، من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الإسرائيلية بشأن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت جامعة الدول العربية، أن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية سيعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسيع الصراع.

ودعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي لا سيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح لتحمل مسئولياتها في إعادة إعمار غزة، مطالبة بضرورة ممارسة ضغوط دولية لكبح نوايا إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

وأدانت جامعة الدول العربية، تصدير الأسلحة لإسرائيل واستخدامها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.