الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو فى حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيرانى

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي

أكدت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيراني على حادثة الاغتيال في دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

هجوم دمشق

وقصفت طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا، يوم الإثنين الماضي، وقالت طهران إن القصف أودى بحياة سبعة مستشارين عسكريين من بينهم ثلاثة من كبار القادة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن سبعة مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران تعتقد أن زاهدي كان المستهدف في الهجوم الذي قتل فيه أيضًا نائبه وقائد كبير آخر، فضلًا عن أربعة آخرين.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن زاهدي كان يعمل مستشارًا عسكريا في سوريًا، وشغل منصب قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام 2016.

 

القاهرة الإخبارية سلاح الجو الرد الإيراني الاغتيال دمشق

مواد متعلقة

هل ينضم العراق إلى جبهة الحرب ضد إسرائيل؟

الجامعة العربية تحذر من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية بشأن اجتياح رفح

بولندا تستدعى السفير الإسرائيلى على خلفية مقتل عاملى الإغاثة بغزة

أمين عام حلف الناتو: ندين استهداف عمال الإغاثة فى قطاع غزة

"سانشيز": نطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات مقتل 7 من طاقم "المطبخ العالمى" فى غزة

محللة سياسية: استهداف إسرائيل لعمال الإغاثة والمطبخ العالمى كان ممنهجًا

العاهل الأردنى و"جوتيريش" يؤكدان ضرورة توفير الحماية للعاملين فى منظمات الإغاثة

مدير مركز بروكسل الدولى: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد الانتخابات الأوروبية

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى