هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو فى حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيرانى

أكدت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيراني على حادثة الاغتيال في دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

هجوم دمشق

وقصفت طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا، يوم الإثنين الماضي، وقالت طهران إن القصف أودى بحياة سبعة مستشارين عسكريين من بينهم ثلاثة من كبار القادة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن سبعة مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران تعتقد أن زاهدي كان المستهدف في الهجوم الذي قتل فيه أيضًا نائبه وقائد كبير آخر، فضلًا عن أربعة آخرين.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن زاهدي كان يعمل مستشارًا عسكريا في سوريًا، وشغل منصب قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام 2016.