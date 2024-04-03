الخميس 04 أبريل 2024
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المطبخ العالمى: القوات الإسرائيلية كانت على علم بتحركات موظفى الإغاثة وقت الهجوم

خوسيه أندريس
خوسيه أندريس

أكد مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، أن القوات الإسرائيلية كانت على علم بتحركات موظفي الإغاثة والأغذية في غزة وقت الهجوم؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".

القاهرة الإخبارية المطبخ المركزي العالمي القوات الإسرائيلية موظفي الإغاثة الأغذية غزة الهجوم

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