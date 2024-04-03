لمساعدتها فى تجهيز بناتها.. حياة كريمة يهدى عاملة نظافة 50 ألف جنيه

التقى برنامج حياة كريمة، المُذاع عبر قناة "dmc"، بسيدة تعمل عاملة نظافة في الشوارع، اضطرت للنزول للعمل من أجل مساعدة زوجها المريض وتجهيز بناتها.

وقالت عاملة النظافة لحياة كريمة: "زوجى مريض كبد، وأنا بشتغل من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 2 والحمد لله، وأنا مريضة بخشونة فى القدم والغضروف، ونفسى أجهز البنتين اللي عندي، وأرتاح تعبت من الشقى، بيجيلهم عرسان بس مش معانا فلوس للجهاز، أبوهم مريض كبد، نجيب منين يا بني؟".

وخلال الحلقة أهدى البرنامج 500 جنيه للسيدة والتي وجهت له الشكر، وبعد ذلك جاءت إليها امراة عجوز تجلس على كرسي متحرك وتبيع المناديل، تبكي قائلة: "عندي بنتين وفيه واحدة فيهم عريس متقدملها ومش معايا أجهزها، مش عارفة أعمل إيه؟"، فأعطتها عاملة النظافة المبلغ الذي أهداه إليها برنامج حياة كريمة.

عاد مذيع حياة كريمة إلى السيدة عاملة النظافة وسألها عن السيدة التي كانت معها، فأجابت بأنها سيدة محتاجة وأعطتها المبلغ الذي كان معها قائلةً: "لازم نضحى وندّى المحتاج، والواحد مش بيندم لما يدي اللي يحتاجله، وبقول يا رب أملي فيه وهو اللي رازقنا، وعندي أمل في الله إني أجهز بناتي وأجوزهم".

وكافأ برنامج حياة كريمة السيدة عاملة النظافة بميدالية أبطال حياة كريمة، وقدم لها مبلغ 50 ألف جنيه لمساعدتها في تجهيز بناتها، وأعربت العاملة عن سعادتها باكية: "الحمدلله ممسكتش مبلغ زي دا قبل كدا أبدًا، بعيط من الفرحة".



