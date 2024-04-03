الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: مقتل موظفى الإغاثة فى غزة غير مقبول

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مقتل موظفي الإغاثة في غزة أمر غير مقبول، وعلى إسرائيل أن تحسن إجراءاتها؛  وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أقرب وقت ممكن.

وقبل قليل، أكد مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، أن القوات الإسرائيلية كانت على علم بتحركات موظفي الإغاثة والأغذية في غزة وقت الهجوم.

وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية موظفي الإغاثة غزة إسرائيل واشنطن المطبخ المركزي العالمي

مواد متعلقة

المعارضة الإسرائيلية: على حكومة نتنياهو الرحيل فى أسرع وقت لاستعادة المحتجزين

المطبخ العالمى: القوات الإسرائيلية كانت على علم بتحركات موظفى الإغاثة وقت الهجوم

بايدن يؤكد التزامه بالعمل لوقف إطلاق النار فى غزة فورًا

هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو فى حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيرانى

هل ينضم العراق إلى جبهة الحرب ضد إسرائيل؟

الجامعة العربية تحذر من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية بشأن اجتياح رفح

بولندا تستدعى السفير الإسرائيلى على خلفية مقتل عاملى الإغاثة بغزة

أمين عام حلف الناتو: ندين استهداف عمال الإغاثة فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى