الخارجية الأمريكية: مقتل موظفى الإغاثة فى غزة غير مقبول

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مقتل موظفي الإغاثة في غزة أمر غير مقبول، وعلى إسرائيل أن تحسن إجراءاتها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أقرب وقت ممكن.

وقبل قليل، أكد مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، أن القوات الإسرائيلية كانت على علم بتحركات موظفي الإغاثة والأغذية في غزة وقت الهجوم.

وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".