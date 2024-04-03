الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أنباء عن تعطل بعض منصات "ميتا" بعدة مناطق حول العالم

ميتا
ميتا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن هناك أنباء عن تعطل بعض منصات "ميتا" بعدة مناطق حول العالم.

وفي سياق آخر، كشف تقرير بريطاني، عن أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"  Instagram لن يشاهدوا محتوى سياسيًا ما لم يرغبوا في ذلك، في إجراء جديد اتخذته شركة ميتا Meta المالكة للموقع الشهير بسبب انتقادات لها بفرض قيم وأخبار سياسية معينة على مستخدميها.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، أن مستخدمي إنستجرام Instagram سيشاهدون قدرًا أقل من المحتوى "السياسي" ما لم يشتركوا في متابعة مثل هذه الأخبار.

إنستجرام يمنع ظهور المحتوى السياسي للمستخدمين

ويأتي التغيير إلى تطبيقات إنستجرام وثريدز Threads في الوقت الذي تستعد فيه ميتا الشركة الأم أيضًا لإيقاف علامة تبويب الأخبار من فيسبوك في أستراليا والولايات المتحدة.

ميتا القاهرة الإخبارية تعطل منصات ميتا تعطل ميتا

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