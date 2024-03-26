"ميتا" ترضخ للضغوط وتقلل ظهور المحتوى السياسي على إنستجرام وفيسبوك

كشف تقرير بريطاني، عن أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" Instagram لن يشاهدوا محتوى سياسي ما لم يرغبوا في ذلك، في إجراء جديد اتخذته شركة ميتا Meta المالكة للموقع الشهير بسبب انتقادات لها بفرض قيم وأخبار سياسية معينة على مستخدميها.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، أن مستخدمي انستجرام Instagram سيشاهدون قدرًا أقل من المحتوى "سياسي" ما لم يشتركوا في متابعة مثل هذه الأخبار.

إنستجرام يمنع ظهور المحتوى السياسي للمستخدمين

ويأتي التغيير إلى تطبيقات انستجرام وثريدز Threads في الوقت الذي تستعد فيه ميتا الشركة الأم أيضًا لإيقاف علامة تبويب الأخبار من فيسبوك في أستراليا والولايات المتحدة.

وبحسب الجارديان سيرى مستخدمو Instagram قدرًا أقل مما تعتبره شركة Meta محتوى "سياسيًا" في توصياتهم واقتراحات الخلاصات ما لم يختاروا ذلك، في تغيير نفذته الشركة في الأسبوع الماضي.

ويتطلب التغيير من المستخدمين التعمق في إعداداتهم للاشتراك على وجه التحديد في المحتوى السياسي من خلال تفضيلاتهم، وقد تم تنفيذ ذلك لأول مرة على المنصة في الأيام الأخيرة، منذ الإعلان عنه لأول مرة في 9 فبراير الماضي.

وبدأت هذه الميزة في العمل منذ الأسبوع الماضي، وفقًا لسجل إصدارات Instagram في متجر تطبيقات آبل Apple.

وسيؤثر التغيير على توصيات الاستكشاف والخلاصة والمستخدمين المقترحين الذين يعرضهم Instagram للمستخدمين، وشددت شركة ميتا على أن المستخدمين سيستمرون في رؤية المحتوى السياسي من الحسابات التي يتابعها المستخدمون بالفعل.

ووصفت ميتا ما تعتبره محتوى سياسيًا بأنه "قوانين أو انتخابات أو موضوعات اجتماعية" ولكنها لم تقدم معلومات أكثر تحديدًا حول ما هو سياسي.

وينطبق هذا على تطبيقي Instagram وThreads، ويمكن للحسابات التي تم وضع علامة عليها بواسطة ميتا Meta لنشر محتوى سياسي أن تستأنف ضد القرار الذي يمنع التوصية بها في مقترحات المستخدمين الذين لم يختاروا الاشتراك إذا كانوا يعتقدون أنه تم تطبيقه بشكل خاطئ.

وفي شرح القرار في فبراير الماضي قالت ميتا إنها تركز على جعل تطبيقي Instagram وThreads تجربة رائعة للجميع.

وتابعت ميتا في قرارها للمستخدمين"إذا قررت متابعة الحسابات التي تنشر محتوى سياسيًا، فنحن لا نريد أن نقف بينك وبين منشوراتهم، لكننا لا نريد أيضًا أن نوصي بشكل استباقي بالمحتوى السياسي من الحسابات التي لا تتابعها".

وقالت الشركة إنها ستطبق هذا التغيير على فيسبوك في وقت لاحق.

حرب غزة تكشف تحيز ميتا على مواقع التواصل الاجتماعي

وواجه إنستجرام انتقادات مؤخرًا بسبب فرض رقابة مزعومة على المحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وغزة، بينما يتصارع أيضًا مع التصور بأن خوارزمية الخلاصات على فيسبوك قد غذت الاستقطاب السياسي في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، وجدت دراسة خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2020 أن التغييرات في الخوارزمية لم تغير التصورات السياسية للناس، بما في ذلك التغيير الذي قلل من كمية الأخبار السياسية التي شاهدها الأشخاص على المنصة.

ولهذا يعد تغيير إنستجرام الأحدث في التحول من شركة ميتا لفصل خدماتها عن المحتوى السياسي والإخباري، كما تستعد الشركة أيضًا لإيقاف علامة تبويب الأخبار من فيسبوك، حيث تستعد الشركة لمحاربة ناشري الأخبار.

وسيتم إيقاف علامة تبويب الأخبار في أوائل أبريل في أستراليا والولايات المتحدة، مع إعلان ميتا في وقت سابق من هذا الشهر أنها لن تدخل في صفقات جديدة مع ناشري الأخبار الأستراليين للدفع مقابل محتوى الأخبار على فيسبوك.

فيما تقول ميتا إن أقل من 3% مما يتفاعل معه المستخدمون على فيسبوك هو محتوى إخباري.