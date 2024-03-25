الصين تحاصر التطبيقات الأمريكية.. منصة "Xiaohongshu" تهدد هيمنة انستجرام على مواقع التواصل

شهدت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وهى منصة (Xiaohongshu) شياو هونجشو شعبية متزايدة تؤدي إلى تحقيق أرباح للمرة الأولى، حيث تجلب المنصة الشبيهة بانستجرام إيرادات من الإعلانات وأعمال التجارة الإلكترونية الناشئة، لتهدد الصين مرة أخرى التطبيقات الأمريكية، وفقًا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد حقق تطبيق مشاركة الفيديو والصور Xiaohongshu، ومقره شنجهاي، أرباحًا صافية بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي من إيرادات بلغت 3.7 مليار دولار، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأرقام، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، في المقابل، تكبدت خسارة 200 مليون دولار من إيرادات بلغت نحو ملياري دولار في عام 2022.

نجاح نادر.. الصين تهدد التطبيقات الأمريكية بـXiaohongshu

وأكدت الصحيفة أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي الناشئة سريعة النمو، والتي بلغت قيمتها 20 مليار دولار كانت في جولة تمويلها الأخيرة في عام 2021، لتحقق قصة نجاح نادرة حديثة في قطاع تضرر من انخفاض التقييمات وسحب الاستثمارات من المستثمرين الأجانب.

وتابعت أن شركة شياو هونجشو، التي تترجم إلى "الكتاب الأحمر الصغير"، لديها داعمون من الأسماء الكبيرة بما في ذلك علي بابا، وتينسنت، وجي جي في كابيتال، وشركة رأس المال الاستثماري السابقة سيكويا تشاينا هونجشان، وهي تحظى بشعبية لدى الشابات الصينيات، اللاتي يقضين أوقات طويلة على المنصة للحصول على نصائح حول السفر والجمال وأسلوب الحياة.

وأضافت الصحيفة أن منصة Xiaohongshu تعمل أيضًا على تنمية قاعدة مستخدميها من الذكور، مع التركيز على الترويج للمحتوى المتعلق بالسيارات والخيال العلمي والميمات، وتولد الخدمة الجزء الأكبر من إيراداتها من الإعلانات ولكنها تعمل على تنمية وظيفة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يستخدمها المؤثرون لبيع المنتجات من خلال البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أرقام شركة شياو هونجشو القوية، إلا أن أحد المستثمرين الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه قال إن اتجاهه المستقبلي لا يزال غير مؤكد، مع عدم وجود مسار واضح نحو طرح عام أولي، وقال المستثمر: "أنا متفائل بشأن الشركة، لكن عدم وجود مخرج واضح من خلال الاكتتاب العام يمثل مشكلة كبيرة".

استأنفت بكين إعطاء الضوء الأخضر لشركات التكنولوجيا للإدراج في الولايات المتحدة العام الماضي بعد توقف دام 18 شهرًا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي ناجمة عن الاكتتاب العام الفاشل في نيويورك لخدمة نقل الركاب ديدي تشوكسينج في عام 2021.

ويحذر الخبراء من أن إدراج شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة مثل كما أن بايت دانس و شياو هونجشو أكثر تعقيدًا نظرًا لثروة بيانات المستهلك التي يمتلكونها.

وصلت منصة شياو هونجشو إلى 312 مليون مستخدم نشط شهريًا في عام 2023، بزيادة 20 في المائة عن العام السابق، وفقًا للأرقام التي تمت مشاركتها مع المستثمرين، ما يجعلها منصة التواصل الاجتماعي الكبيرة الأسرع نموًا في الصين العام الماضي، بناءً على حسابات صحيفة فايننشال تايمز.