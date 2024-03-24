زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

كشفت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مدينة رفح في مصر، أمس السبت، مدى تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث وجدت كاميرات كل وسائل الإعلام الدولية أن قرابة 7 آلاف شاحنة مساعدات تصطف في الجانب المصري في انتظار تأمين دخولها إلى غزة، لتكشف أكاذيب إسرائيل بشأن المساعدات، كما تحدثت منظمات الإغاثة عن هذا التعنت، وفقًا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

تعنت إسرائيلي في إدخال المساعدات وغضب دولي من الولايات المتحدة

وأفادت الصحيفة بأن زيارة جوتيريش الحدود المصرية مع غزة يوم السبت، بعد أن تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإرسال قوات إلى مدينة رفح المزدحمة بالقرب من تلك الحدود، على الرغم من تحذيرات زعماء الولايات المتحدة ومصر والعالم.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة مناشداته لوقف إطلاق النار في غزة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير قرار برعاية الولايات المتحدة يوم الجمعة يدعو إلى وقف إطلاق النار، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد هذا الإجراء، وهي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى وقف "فوري" لإطلاق النار بعد استخدام حق النقض ضد القرارات السابقة نفسها، ولكن ربط الولايات المتحدة لقرارها بالإفراج عن المحتجزين، جعل روسيا والصين ترفضان القرار الأمريكي، وفقًا لما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الإجراء المقترح قد أثار الغضب الدولي المتزايد بشأن الكارثة الإنسانية في رفح ويدعو إلى وقف إطلاق النار، مع تصاعد الإحباط الأمريكي تجاه نتنياهو، ولكن ربط الولايات المتحدة لمقترحها بالإفراج عن المحتجزين، كان له تأثير سلبي كبير.

وواجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والقادة الإسرائيليون بعضهم البعض يوم الجمعة، بشأن الحرب في غزة، حيث دعا بلينكن إسرائيل إلى عدم غزو رفح، حيث أجبر الهجوم الإسرائيلي بالفعل الكثير من سكان غزة المحاصرين على الفرار.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو لم يبد أي علامة تذكر على التراجع عن الضغوط التي يمارسها زعماء العالم ضد التوغل المزمع، حتى مع الانتقادات الحادة المتزايدة من واشنطن الحليف والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل.

وقال نتنياهو بعد لقائه بلينكن إنه لا توجد طريقة لهزيمة مقاتلي حماس دون دخول رفح، وأعلن أنه إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بأنفسنا.

وعبر الحدود من غزة على الجانب المصري من معبر رفح، وصف جوتيريش شاحنات المساعدات المحظورة بأنها "غضب أخلاقي" يوم السبت، في الوقت الذي حذرت فيه جماعات الإغاثة من خطر المجاعة في القطاع الفلسطيني، وحث إسرائيل على السماح بالوصول "الكامل وغير المقيد" للإمدادات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه في بيان مشترك يوم السبت، قالت المنظمات الإنسانية إنها شهدت رفض السلطات الإسرائيلية للمساعدات، بما في ذلك المساعدات التي تمولها الولايات المتحدة، وتقييدها وعرقلتها بشكل متواصل وتعسفي.

وجاء في البيان الصادر عن مجموعات من بينها لجنة الإنقاذ الدولية وأوكسفام أمريكا ومنظمة إنقاذ الطفولة الأمريكية أن المساعدات تعطلت بسبب الإغلاق المستمر للمعابر الحدودية من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى قواعد إسرائيل التعسفية والمبهمة والمتغيرة بشأن نوع المساعدات التي يمكن أن تدخل، لتكشف هذه الزيارة أكاذيب إسرائيل أنها لا تعرقل المساعدات لسكان غزة.