بعد رفض الديمقراطيين التحدث مع نتنياهو.. غزة تشعل خلافًا فى الكونجرس

رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، طلبا من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتحدث مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لتشعل حرب غزة خلافا جديدا في الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفقًا لما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

نتنياهو يشعل الخلاف فى الكونجرس الأمريكى

وحسب الشبكة الأمريكية، فقد التقى نتنياهو بالجمهوريين في مجلس الشيوخ في اجتماع افتراضي مغلق أمس الأربعاء، لكن متحدث باسم شومر قال: "إنه لن يكون هناك مثل هذا الاجتماع مع الديمقراطيين، وإن أي مناقشات مع الزعيم الإسرائيلي يجب أن تكون بين الحزبين".

وأضافت: "إن مثل هذا الأمر من شأنه أن يشعل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس".

وقال المتحدث: "أوضح السيناتور شومر أنه لا يعتقد أن هذه المناقشات يجب أن تتم بطريقة حزبية، وهذا ليس مفيدًا لإسرائيل".

وكرر شومر موقفه بشأن اللقاء مع نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وقال كبير الديمقراطيين للصحفيين: "كما قلت، عندما تجعل هذه القضايا حزبية فإنك تضر بقضية إسرائيل".

وتابعت الشبكة الأمريكية أن رفض شومر طلب نتنياهو يأتي بعد أيام من وصفه نتنياهو بأنه عقبة أمام السلام بين إسرائيل وحماس، في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ.

وأضافت أن انتقاد الديمقراطيين للحكومة الإسرائيلية تزايد مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتفاقم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، مع وصول عدد الشهداء لأكثر من 32 ألف فلسطيني.

وفي تصريحاته، ناشد شومر، إسرائيل إجراء انتخابات جديدة، وحذرها من أن تصبح "منبوذة" إذا بقي نتنياهو في السلطة، وزعم أن نتنياهو "ضل طريقه بالسماح لبقائه السياسي بأن يكون له الأسبقية على المصالح الفُضلى لإسرائيل".

وانتقد الجمهوريون خطابه ووصفوه بأنه "غير مسبوق" و"سخيف"، واتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، شومر بـ"التدخل في ديمقراطية حليف سيادي".

ووسط الجدل الدائر حول تصريحات شومر، طرح الجمهوريون في مجلس النواب إرسال دعوة لنتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إنه أجرى "محادثة مطولة" مع نتنياهو صباح الأربعاء، لكنه لم يؤكد خطط دعوته لإلقاء خطاب.

وقال جونسون للصحفيين: "لم نتحدث عن تلك الأمور اللوجستية، لكنها واحدة من الأشياء التي نضعها في الاعتبار، وقد نحاول ترتيب ذلك".