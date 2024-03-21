نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

أكدت شبكة "يورو نيوز" أنه على الرغم من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا يزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حازمًا في هجومه البري المخطط له في رفح جنوبي قطاع غزة، لتثار التساؤلات عما إذا كانت رفح ستكتب نهاية حكم نتنياهو أم لا، خصوصًا مع إعلان العديد من كبار المسئولين في إدارة جو بايدن رفضهم لتحركات نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه من المستحيل استكمال النصر دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.

إصرار نتنياهو على اجتياح رفح وتحذيرات أمريكية جديدة

وتابعت الشبكة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر إسرائيل مرارًا من بدء عملية برية واسعة النطاق في مدينة رفح الجنوبية دون خطط موثوقة لحماية الفلسطينيين الأبرياء الذين يلتمسون اللجوء هناك.

وأضافت أنه مع ذلك في رسالة فيديو نشرها المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، أقر نتنياهو بدعم الولايات المتحدة، قائلًا: "كانت هناك أوقات اتفقنا فيها مع أصدقائنا، وكانت هناك أوقات لم نتفق معهم".

وأضاف: "في النهاية، قمنا دائمًا بما هو ضروري لسلامتنا، وسنفعل ذلك هذه المرة أيضًا".

وذكر نتنياهو أيضًا أن الاستعدادات للغزو البري في رفح "ستستغرق بعض الوقت"، مع التأكيد على أن العمليات حول غزة ستستمر "للقضاء على كبار مسئولي حماس والقبض عليهم".

وتابعت الشبكة الأمريكية أنه بالرغم من ذلك، أكد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن أي عملية برية إسرائيلية في رفح ستعيق التقدم في المفاوضات.

وأكدت الشبكة الأوروبية أنه في معرض إعرابها عن قلقها إزاء مهاجمة رفح، سلطت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، الضوء على الخطر الذي يشكله وجود ما يقرب من 1.4 مليون شخص من جميع أنحاء غزة في المنطقة.

وحذر مسئولو الأمم المتحدة من احتمال وقوع عدد كبير من القتلى وانهيار جهود المساعدات الإنسانية إذا تحركت القوات إلى رفح.

وفي وسط غزة، تجمع المشيعون في جنازة العديد من الأفراد الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية، وأظهرت اللقطات المنشورة مشيعين يؤدون صلاة الجنازة حول جثث ملفوفة بالقماش على الأرض في دير البلح.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد ما لا يقل عن 31،819 فلسطيني حياتهم، معظمهم من النساء والأطفال، وحذرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة من أن "المجاعة وشيكة" في شمال غزة.

وعلى جانب آخر، أكدت شبكة "إن بي آر" الأمريكية أنه من المقرر أن يسافر ممثلو الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع المقبل من تل أبيب إلى واشنطن العاصمة، وعند وصولهم، سيتوجهون إلى البيت الأبيض، حيث سيجتمعون مع ممثلي الحكومة الأمريكية.

وتابعت أنه على جدول الأعمال– الخطوات التالية في حرب إسرائيل على قطاع غزة، ويأتي الاجتماع في الوقت الذي أصبحت فيه المجاعة وشيكة لنحو 300 ألف فلسطيني في شمال غزة.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يفقد الدعم الأمريكي، ومع ذلك، يصر نتنياهو على أن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق "النصر الكامل"، على حد تعبيره، ولكن إصراره على هذا الأمر يمكن أن يضع نهاية لحكمه، خصوصًا مع إعلان العديد من المشرعين الأمريكيين وكبار مسئولي إدارة بايدن رفضهم لاستراتيجية نتنياهو في غزة.