زعيم الأغلبية بالكونجرس الأمريكى يرفض طلب نتنياهو للتحدث أمام الديمقراطيين

رفض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الديمقراطيين، حسب رويترز.

كما رفض نتنياهو الانصياع لدعوات رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء انتخابات جديدة ويرفض تحذيرات البيت الأبيض بشأن هجوم جديد محتمل في غزة، مما يؤدي إلى اتساع الخلاف مع كبار الديمقراطيين في واشنطن.

تحول غير عادي في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

يتزامن التحول غير العادي الذي شهدته العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأيام الأخيرة مع دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس، والإفراج عن المحتجزين في حين يؤدي الصراع إلى تعميق الانقسامات المريرة في السياسة الأمريكية.

وقال نتنياهو بعد ثلاثة أيام من تصريح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر– وهو أعلى أمريكي يهودي رتبة في الحكومة الأمريكية– بأن هناك حاجة إلى حكومة إسرائيلية جديدة لإعادة ضبط استراتيجية الحرب وأن نتنياهو كان بمثابة حكومة إسرائيلية جديدة. عقبة أمام السلام.

وأضاف "من غير المناسب الذهاب إلى ديمقراطية شقيقة ومحاولة استبدال القيادة المنتخبة هناك".

وعلى الرغم من موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، هناك انتقادات متزايدة لنهجه في الولايات المتحدة وخارجها، في وقت حيث موقفه بين بعض الناخبين الإسرائيليين هش، بعد خمسة أشهر من الهجمات الإرهابية التي شوهت صورته باعتباره الضامن الأمني المطلق للبلاد.

على الرغم من الهجوم المخيف على غزة، إلا أن حماس ما زالت بعيدة عن الهزيمة، ولا يزال العشرات من الرهائن الإسرائيليين مفقودين أو مجهولي المصير.

ولقد أدى عدد القتلى الضخم بين الفلسطينيين إلى زيادة تصلب قسم كبير من العالم الخارجي ضد تصرفات إسرائيل وإهدار التعاطف المبكر بعد هجمات 7 أكتوبر، حيث لا توجد خطة واضحة لكيفية إعادة بناء أو إدارة غزة.