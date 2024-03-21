آبل تؤجل إطلاق آيفون القابل للطي وتبعث بالطمأنينة لهواتف سامسونج.. ما مواصفاته؟

أعلنت شركة "أبل" عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن تأجيل إصدار أول هاتف لها قابل للطي، لتمنح منافستها سامسونج عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية بعض الراحة، نظرا لأن هاتف أبل يتضمن مواصفات غير موجودة في سامسونج، وفقًا لما نشره موقع "نيوز لايف" المتخصص في التكنولوجيا.

تأجيل منافسة أبل وسامسونج مؤقتًا بعد قرار تأجيل إصدار هاتف أيفون

وبحسب الموقع، فقد كانت سامسونج ذات يوم قوة يحسب لها حساب في مجال الهواتف الذكية القابلة للطي، ومع ذلك، انخفضت حصتها في السوق خلال العام الماضي، وفي حين أنها لا تزال العلامة التجارية الأولى للهواتف القابلة للطي، إلا أنه من المتوقع أن تهزمها هواوي في الربع الثاني من هذا العام.

وتابع أن سامسونج ستحصل على بعض الراحة، بعد أن أفادت التقارير أن شركة أبل قد أخرت إطلاق أول هاتف أيفون قابل للطي، حيث يمكن إطلاق الهاتف في عام 2027 بدلًا من 2026

وأضاف أن الشركة أخرت إطلاق أول هاتف قابل للطي من الربع الرابع من عام 2026 إلى الربع الأول من عام 2027، ومع ذلك، يبدو أن إنتاج وتوريد المكونات لجهاز أيفون القابل للطي يسير وفقًا للجدول الزمني الأولي.

مميزات ومواصفات آيفون القابل للطي

وأشار الموقع إلى أنه من الواضح أن هاتف أيفون القابل للطي سيحتوي على الحد الأدنى من تجعد الشاشة، وذلك بفضل تقنية الشاشة الجديدة من أبل التي تحفر جزءًا من طبقة الشاشة، وهذا يجعل ثني الشاشة أسهل ويقلل من انعكاسات الضوء وتجعد الرؤية، كما أن السطح الداخلي لغطاء الشاشة مملوء بمادة البوليمر، كما أن الملمس الخشن لمادة الحشو يقلل من الانعكاسات.

وتابع موقع "نيوز لايف" المتخصص في التكنولوجيا، إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فمن المرجح أن يتنافس أول هاتف أيفون قابل للطي مع Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8. ومن المتوقع أن تطلق سامسونج إصدارًا أقل تكلفة من Galaxy Z Flip 6، بسعر حوالي 800 دولار.

وأكد الموقع أن الشركة الكورية الجنوبية يمكن أن تطلق نسخة متطورة من Galaxy Z Fold 6 مع فتحة S Pen مدمجة وكاميرات أفضل.

وتابع أن الهواتف الذكية القابلة للطي لم تعد أمرًا جديدًا، حيث أن العديد من العلامات التجارية في السوق تصنع مثل هذه الأجهزة منذ سنوات.

الشركة أخرت خططها لجهاز أيفون قابل للطي لأسباب تتعلق بالعرض والطلب

كشف مسؤول مطلع على الخطط الداخلية لشركة أبل أن الشركة أخرت خططها لجهاز أيفون قابل للطي لأسباب تتعلق بالعرض والطلب على الشاشات القابلة للطي.

ونُقل عن المسؤول قوله: "أفهم أن شركة آبل تخطط لبدء بيع هواتف أيفون القابلة للطي في وقت لاحق قليلًا عما كان متوقعًا بعد إجراء الاستعدادات الكاملة لجميع الأمور، بما في ذلك العرض والطلب على الشاشات القابلة للطي".