"وول ستريت" تغلق منخفضة متأثرة بتراجع أبل

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، أمس الثلاثاء، بعد بيانات أرباح متباينة لبنكي "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس"، ما تسبب في الضغط على البنوك.

يأتي ذلك أيضًا في ظل تأثير موجات بيع لأسهم شركتي ْ "بوينج" و"أبل" على المؤشر "ستاندرد اند بورز 500".

وتراجع "مورجان ستانلي" إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر بعدما سجل أرباحًا فصلية منخفضة، بينما لم يطرأ على سهم "جولدمان ساكس" تغير يُذكر في أغلب الجلسة بعدما أفاد البنك بتسجيل قفزة 51% في الأرباح.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضًا 0.37% إلى 4765.96 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 0.19% إلى 14944.35 نقطة، فيما هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 0.62% إلى 37360.99 نقطة.