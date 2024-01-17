الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"وول ستريت" تغلق منخفضة متأثرة بتراجع أبل

وول ستريت
وول ستريت

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، أمس الثلاثاء، بعد بيانات أرباح متباينة لبنكي "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس"، ما تسبب في الضغط على البنوك.

يأتي ذلك أيضًا في ظل تأثير موجات بيع لأسهم شركتي ْ "بوينج" و"أبل" على المؤشر "ستاندرد اند بورز 500".

وتراجع "مورجان ستانلي" إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر بعدما سجل أرباحًا فصلية منخفضة، بينما لم يطرأ على سهم "جولدمان ساكس" تغير يُذكر في أغلب الجلسة بعدما أفاد البنك بتسجيل قفزة 51% في الأرباح.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضًا 0.37% إلى 4765.96 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 0.19% إلى 14944.35 نقطة، فيما هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 0.62% إلى 37360.99 نقطة.

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

كأس أمم أفريقيا 2024| جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-1-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)