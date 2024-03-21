أجندة بلينكن فى مصر.. عقد اجتماع عربى أمريكى وإدخال المساعدات لقطاع غزة

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات، اليوم الخميس، في مصر تركزت على الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة ونقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لمساعدة المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

بلينكن يلتقي المسئولين العرب في القاهرة لبحث وقف الحرب في غزة

وبحسب شبكة "فويس أوف أمريكا"، فإن جدول بلينكن يتضمن اجتماعات منفصلة مع المسئولين المصريين، ومع ممثلين عن الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وشاركت عدة دول في أسابيع من المحادثات في محاولة للتوصل إلى اقتراح مقبول لكل من إسرائيل وحركة حماس المسلحة.

وسيطلع بلينكن القادة الإسرائيليين على آخر التطورات عندما يسافر إلى إسرائيل لإجراء محادثات غدًا الجمعة.

وأضافت أنه في إسرائيل، سيناقش بلينكن "الحاجة إلى ضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، بطريقة تحمي السكان المدنيين، ولا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزز الأمن العام لإسرائيل".

وأظهرت الولايات المتحدة معارضتها لخطة إسرائيل لتنفيذ هجوم بري في رفح، الواقعة على طول الحدود بين غزة ومصر، والذي تقول إسرائيل إنه ضروري لتحقيق هدفها المتمثل في هزيمة حماس وضمان عدم قيام الحركة بتنفيذ هجوم آخر مثل طوفان الأقصى.

ويلجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح، كثير منهم بعد فرارهم من أجزاء أخرى من غزة لمحاولة العثور على الأمان وسط الحرب.

وزير الدفاع الأمريكي ناقش الحاجة إلى النظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح

وقال البنتاجون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقش الحاجة إلى "النظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح"، وذلك خلال حديثه يوم الأربعاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأفاد البنتاجون في بيان بأن أوستن أبلغ جالانت أن الولايات المتحدة تشارك هدف هزيمة حماس، وتحدث وزراء الدفاع أيضًا عن الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية.

وبصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحرب، فإن توصيل المساعدات الإنسانية إلى منطقة الحرب لمساعدة الفلسطينيين، الذين يعانون من الجوع أصبح واحدًا من أكثر نقاط الخلاف بين إسرائيل وحلفائها الغربيين.

الولايات المتحدة نفذت عدة عمليات إسقاط المساعدات جوًا إلى غزة

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت عدة عمليات إسقاط المساعدات جوًا إلى غزة، والجهود جارية لتسليم المساعدات عن طريق البحر، وقد سلطت منظمات الإغاثة الدولية الضوء على صعوبة إدخال المساعدات إلى غزة من خلال المعابر البرية المحدودة، وعدم إمكانية الوصول إلى العديد من مناطق غزة بسبب العنف المستمر والدمار الذي خلفته الحرب.

وبدأ بلينكن زيارته للمنطقة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى الأربعاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن ونظيره السعودي "ناقشا الحاجة الملحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية على الفور للمحتاجين".