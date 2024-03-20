الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مخططات أمريكية للإطاحة بنتنياهو.. كواليس رسالة سرية من زعيم الشيوخ فى الكونجرس

زعيم الأغلبية في
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يمنع إجراء انتخابات في إسرائيل حتى عام 2026، ليكشف مخطط نتنياهو للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، وقد أثارت هذه التحذيرات مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي ما دفعه للإعلان عن عقد اجتماع افتراضي مع مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

اننقادات أمريكية حادة لنتنياهو ومخاوف من استمرار حكمه

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد واصل شومر المشرع اليهودي الأعلى رتبة الدعوة إلى مساءلة نتنياهو وهو يقود الحرب على قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 31 ألف فلسطيني.

 وقال شومر لصحيفة نيويورك تايمز: "أخشى أن تصبح إسرائيل تحت قيادته منبوذة في العالم وحتى في الولايات المتحدة، لأنني أنظر إلى أرقام الدعم وهي تتناقص بسرعة، وكان علي أن أتحدث قبل أن يتآكل هذا الدعم بشكل نهائي". 

وفي خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ يوم الخميس، دعا شومر إسرائيل إلى إجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة للتعامل مع تهديد حماس.

وتابع الموقع الأمريكي، أن نتنياهو رفض الالتزام بإجراء انتخابات جديدة عندما تقترب الحرب من نهايتها، وقال إن تصريحات شومر "غير مناسبة على الإطلاق".

في اجتماع مع المديرين التنفيذيين لمنظمة يهودية أمريكية يوم الثلاثاء، دافع شومر عن دعوته لإجراء انتخابات والموقف القائل بأن نتنياهو يشكل خطرًا على إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع الموقع أن شومر لم لم يشارك محتوى خطابه إلا مع دائرة صغيرة من الموظفين وزوجته.

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خبير سياسات دولية: بلينكن يري أن نتنياهو خطر على دولة الاحتلال

وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت يوم الجمعة الماضية في إسرائيل أن غالبية الإسرائيليين يريدون انتخابات مبكرة وأن نتنياهو سيخسر إذا أجريت في هذه المرحلة.

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات شومر، لكنه أخبر نتنياهو بشكل خاص يوم الإثنين بأنه لا يحاول تقويضه سياسيا.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه بسبب هذه التصريحات من المقرر مبدئيًا أن يتحدث نتنياهو افتراضيًا إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ خلال اجتماع الغداء المعتاد اليوم الأربعاء، حسبما صرح مصدران في مجلس الشيوخ مطلعان على الخطة.

وتابع الموقع أن قرار نتنياهو يأتي بعد تصريحات شومر، ودعوته إلى إجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

وكان من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء مع الجمهوريين خلال اجتماعهم السياسي الأسبوع الماضي، لكن هذه الخطة باءت بالفشل، وفي المرتين تمت دعوته من قبل السيناتور جون باراسو (جمهوري من ولاية وايومنج)، وهو ثالث جمهوري في مجلس الشيوخ.

نتنياهو شومر الاغلبية الشيوخ الحكم مخاوف اجتماع

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