ظهور مفاجئ لكيت ميدلتون يقضي على شائعات اختفائها وتجهيزات مكثفة لعودتها (فيديو)

قالت مصادر ملكية إن أميرة ويلز كيت ميدلتون ظهرت للعامة للمرة الأولى منذ إجرائها عملية دقيقة في البطن في يناير الماضي، ما يقضي على الشائعات التي حاطتها خلال الساعات الأخيرة وأثارت الجدل بشأن صحتها، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كواليس الظهور المفاجئ لكيت ميدلتون

وبحسب الصحيفة، فقد ظهرت أميرة ويلز وهى تبتسم وتبدو مفعمة بالحيوية كعادتها تحت أشعة شمس مع زوجها الأمير ويليام في مقطع فيديو طمأن الملايين في بريطانيا وحول العالم.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" الملكة المستقبلية وهي تسير بسرعة حاملة حقيبة تسوق وتتحدث بحيوية مع زوجها بعد ظهر يوم السبت.

ولم يعلق قصر كنسينجتتون في لندن على مقطع الفيديو الذي خرجت فيه كيت من متجر ويندسور فارم شوب.

وأكدت الصحيفة أنه كان يتعين على القصر الملكي وضع حدًا للمخاوف بشأن صحتها ونظريات المؤامرة بما في ذلك أنها ماتت، أو أنها على خلاف كبير مع زوجها الأمير ويليام.

https://youtube.com/shorts/e9N0enIYvQo?si=2CJQljq0UNN_Tsm9

وقال مصدر ملكي لصحيفة التلجراف: "أخيرًا يمكن للجميع أن يهدأوا"، فيما قالت خبيرة لغة الجسد، جودي جيمس إن كيت كانت تتمتع بثقة في جسدها ولم تظهر أي "ضعف" - في مظهر كان يطمئن المعجبين عمدًا ويبطل كل الشائعات السامة التي تدور حولها.

وتابعت: "كيت تسير أمام ويليام، وتتخذ خطوات كبيرة بما يكفي للإشارة إلى عدم وجود أي إشارة إلى أي ضعف مستمر، بينما يخفي ويليام وجهه جزئيًا تحت قبعته ويخفض رأسه، فإن لغة جسد كيت هنا تشير إلى الرغبة في أن يتم رؤيتها".

وأضافت: "سلوك كيت غير عادي تمامًا في لغة الجسد لأحد أفراد العائلة المالكة "المتخفي" في الأماكن العامة، ويشير إلى وجود نقطة، بطبيعة الحال، فيما يتعلق بطمأنة المشجعين وقمع جميع الشائعات السامة".

واستطرت قائلة: "رأسها مرفوع وشعرها الطويل يتطاير بينما ترسم ابتسامة مستديرة ما يبدو أنها تشير إلى أنها متفائلة ومبهجة تمامًا".

وأضافت جودي: "إنه لأمر مذهل تمامًا أن نرى المرأة الأكثر رواجًا في العالم وموضوع التكهنات والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فجأة بهذا الشكل، ليس فقط بصحة جيدة ولكن مليئة بالطاقة وسعيدة بشكل لا يصدق ولا تحاول الاختباء أثناء الخروج في الأماكن العامة".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ملكة المستقبل بدت في حالة جيدة وكانت ترتدي ملابس رياضية، وترتدي قميصًا، وسراويل رياضية ضيقة، وجوارب رياضية، وحذاء رياضي.

وابتسمت مرارًا وتكرارًا وهي تتحدث إلى أمير ويلز، الذي بدا سعيدًا أيضًا بالخروج مع زوجته تحت أشعة شمس الربيع، حيث كان ويليام أيضًا غير رسمي يرتدي قبعة بيسبول ومعطفًا غير رسمي وجينزًا وأحذية رياضية.

وكان الزوجان قد ذهبا إلى هناك للحصول على الإمدادات بعد أن أمضيا الصباح في مشاهدة أطفالهما الثلاثة - جورج، 10 أعوام، وشارلوت، ثمانية أعوام، ولويس، خمسة أعوام، وهم يلعبون الرياضة.

وقال مصدر ملكي أن كيت وويليام شعرا بالحزن في الأسابيع الأخيرة، بحزن عميق بسبب تكهنات وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات حول صحة كيت ومكان وجودها.

وتابعت الصحيفة أن انتشار التقارير بشأن إصابة الملك تشارلز بالسرطان، خلقت جوًا كئيبًا حول العائلة المالكة وجعلتهم عرضه للتكهنات.

وقالت مصادر قريبة من عائلة ويلز إنهم وجدوا هذه التكهنات مؤلمة للغاية ويصعب التعامل معها، لكنهم مصممون على التركيز على ما هو مهم بالنسبة لهم، وهو عائلتهم وتعافي الأميرة.

ويأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن قصر كنسينجتون في لندن يعمل مع خبراء العلاقات العامة لوضع جدول زمني لكيت عندما تعود إلى العمل.

ويعتقد أن سكرتيرها الخاص الجديد اللفتنانت كولونيل توم وايت والسكرتير الخاص لويليامز إيان باتريك، جزء من فريق كبير يعمل على مدار الساعة بعد انتشار شائعات غريبة حول غيابها عن أعين الجمهور، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

وقال مصدر: "تعمل الفرق على مدار الساعة لوضع خطة عودة أميرة ويلز إلى العمل بعد أسابيع من الضغط الهائل، إنهم جميعًا يعلمون أن العالم سوف يراقب بعد أسابيع من التكهنات المتزايدة والتعليقات الغريبة في كثير من الأحيان على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن الصورة الجديدة، التي تظهر الزوجين وهما يمارسان حياتهما الطبيعية، ستساهم إلى حد ما في تهدئة العديد من الشائعات الجامحة التي اجتاحت الناس في جميع أنحاء العالم.